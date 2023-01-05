Тайвань расширил список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министерство экономики Тайваня (MOEA) объявило о расширении санкций в отношении России и Белоруссии.

Согласно заявлению ведомства, экспортировать в Россию и Белоруссию запрещается такие химические вещества, как рицин, конотоксины, ботулинический токсин, трифторид азота, нитрат аммония, трибутилфосфат и азотная кислота, а также нержавеющую сталь № 304 и № 316.

Под санкции подпадает продукция машиностроения, включая станки с числовым программным управлением, обрабатывающие центры, шлифовальные станки с числовым программным управлением, электроразрядные станки и контроллеры.

Кроме того, ограничения затронут такие спецсредства как дубинки, наручники, ножные цепи и смирительные рубашки.

Министерство экономики Тайваня призвало экспортеров соблюдать правила и не продавать запрещенные теперь товары в Россию и Белоруссию.

Тайвань вводил санкции в отношении России и Белоруссии в апреле и мае 2022 года. Тогда запрет в основном касался экспорта компьютерных и информационно-коммуникационных продуктов, датчиков, лазеров и аэрокосмических изделий.