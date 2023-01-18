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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

ВВП Тайваня в IV квартале упал впервые с 2016 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Экономика Тайваня по итогам четвертого квартала снизилась на 0,86% в годовом выражении, свидетельствуют данные национального статистического управления.

Последний раз падение ВВП было зафиксировано в первом квартале 2016 года, отмечает Trading Economics.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 1,3%, сообщает The Wall Street Journal. В третьем квартале ВВП увеличился на 4,01%.

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По итогам всего 2022 года экономика Тайваня выросла на 2,43%, что является минимальным повышением с 2016 года.

Экспорт Тайваня в октябре-декабре уменьшился на 5,1%, импорт - на 1,6%. Темпы повышения потребительских расходов замедлились до 2,9% (с 7% в третьем квартале), инвестиции в основной капитал - практически не изменились (+0,3%).

Ускорение роста продемонстрировали только госрасходы, которые увеличились на 3,1% после подъема на 2,1% в июле-сентябре.

ВВП Тайваня в четвертом квартале снизился на 1,08% относительно предыдущих трех месяцев. В третьем квартале данный показатель повысился на 1,83%.

Правительство прогнозирует рост экономики на 2,75% по итогам 2023 года.

Тайвань
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