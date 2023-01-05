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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз вслед за США и на фоне слабости нефти

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз на фоне слабости нефти, не сумевшей показать уверенный отскок после двухдневного падения, а также из-за снижения фондовых индикаторов в США после выхода сильной статистики по американскому рынку труда. Индекс МосБиржи просел ниже 2160 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний, откат сдерживался вечерним ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2156,67 пункта (-0,5%), индекс РТС - 940,85 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 72,24 рубля (+0,24 рубля), утром цена сделок падала в район 71 руб./$1.

Московская биржа
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