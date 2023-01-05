Американские фондовые индексы снижаются

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко опускаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и свежую порцию статистических данных.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

При этом американский ЦБ подтвердил свое желание добиться замедления инфляции без чрезмерного ослабления экономической активности, отмечает агентство Bloomberg.

В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,25-4,5% годовых, тогда как на предыдущих четырех заседаниях ставка поднималась на 75 б.п. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ будет повышать ставку до тех пор, пока не достигнет целей по инфляции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября.

Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 225 тыс., как сообщалось первоначально.

Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс., по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре уменьшился на 21% - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,8 млрд, а не $78,2 млрд, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали уменьшения до $73 млрд с объявленного прежде октябрьского уровня, по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Акции Constellation Brands падают на 4,7%. Американский производитель алкогольных напитков сократил чистую прибыль в третьем квартале 2023 финансового года на 0,7%, при этом скорректированный показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, тогда как выручка превысила прогнозы.

Цена бумаг Walgreens Boots Alliance уменьшается на 7%. Американская аптечная сеть получила чистый убыток в первом квартале 2023 финансового года, выручка компании снизилась на 1,5%, но превысила ожидания аналитиков.

Котировки акций General Motors Co. (GM) снижаются на 0,9%. Американский автопроизводитель вернул себе лидерство на рынке США, обогнав по продажам японскую Toyota Motor Corp. в 2022 году. Продажи GM на американском рынке в минувшем году выросли на 3% и составили 2 млн 274,088 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Акции Amazon.com Inc. опускаются на 1,4%. Американский интернет-ритейлер сократит более 18 тыс. рабочих мест - больше, чем планировалось прежде. Сокращения станут крупнейшими в истории компании, отмечает агентство Bloomberg.

Бумаги американской торговой сети Bed Bath & Beyond рухнули на 20,5% после того, как компания предупредила, что ей может потребоваться инициировать банкротство.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:51 по Москве уменьшился на 380,47 пункта (1,14%) и составил 32889,30 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 43,67 пункта (1,13%) - до 3809,30 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 145,18 пункта (1,39%) и составил 10313,59 пункта.