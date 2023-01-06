Рынок акций РФ днем консолидируется при смешанной динамике фишек на фоне укрепления рубля

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных внешних сигналах и укрепления рубля, что оказывает давление на индекс МосБиржи.

К 13:35 по Москве индекс МосБиржи составил 2157,36 пункта (+0,03%), индекс РТС - 947,1 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 71,78 рубля (-0,41 рубля).

Подорожали акции "Северстали" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,7% "префы"), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%) и OZON (-0,1%).

Акции "Татнефти" (-0,1%) в пятницу на бирже торгуются последний день с дивидендами за III квартал (выплаты - 6,86 рубля на каждый вид акций).