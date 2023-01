Рынки акций АТР преимущественно выросли, за исключением Гонконга

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в пятницу вслед за американским фондовым рынком, исключение составил гонконгский индикатор.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%.

Лидерами роста среди компонентов индикатора стали акции транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,4%), выпускающей электронные компоненты Taiyo Yuden Co. Ltd. (+4,36%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+3,6%).

Также подорожали акции Mazda Motor Corp. (+2,8%) и Tokyo Electron Ltd. (+3,1%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 0,08%.

Тем временем индекс Hang Seng снизился на 0,3%. Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Пограничные пункты были закрыты на протяжении трех лет.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом в этот же день наступил срок погашения аналогичных кредитов на сумму 386 млрд юаней. В результате чистый объем оттока средств с рынка составил 384 млрд юаней, пишет Trading Economics.

Лидерами падения в Гонконге стали бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd. (-5%), которая предоставляет IT-услуги в медицинской сфере, интернет-компании Meituan (-4,3%) и владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4%).

Южнокорейский индикатор KOSPI укрепился на 1,12%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,4%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повысилась на 0,65%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,2% и 2,4% соответственно.