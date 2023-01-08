Босфор временно закрыли для судоходства из-за тумана

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Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Управление береговой охраны Турции заявило о временном закрытии пролива Босфор, разделяющего Стамбул на европейскую и азиатскую части, для судоходства в обе стороны из-за сильного тумана.

"Движение судов в проливе в обоих направлениях временно прекращено из-за сильного тумана в 04:35", - говорится в сообщении.

Накануне метеорологи предупреждали о сильном тумане в районе Мраморного моря и проливов Босфор и Дарданеллы с 1 по 6 января. Судоходство в этих районах неоднократно приостанавливалось.