Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

Вид на пролив Босфор после того, как грузовое судно село на мель в Стамбуле Фото: Oguz Yeter/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Босфорском (Стамбульском) проливе приостановили движение судов после того, как сухогруз, следовавший в Стамбул с Украины, сел на мель, передает "Анадолу" со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

"В связи с инцидентом приостановлено движение судов в Стамбульском проливе, проводится спасательная операция", - информирует агентство.

В ведомстве уточнили, что грузовое судно оказалось на мели в районе села Умурйери.