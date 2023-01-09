Валютные резервы Китая в декабре достигли максимума с мая

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, выросли до $3,128 трлн, что стало максимумом с мая, по сравнению с $3,117 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Они увеличились по итогам третьего месяца подряд после того, как в сентябре упали до минимума с марта 2017 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение резервов в прошлом месяце до $3,154 трлн, отмечает Trading Economics.

Курс юаня в декабре вырос на 2,8% относительно доллара США, что стало одной из причин увеличения резервов, отмечается в сообщении SAFE.

Запасы золота в КНР в декабре повысились до 64,64 млн унций с 63,67 млн в предыдущем месяце. В стоимостном выражении они выросли до $117,24 млрд по сравнению со $111,65 млрд на конец ноября.