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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Валютные резервы Китая в январе выросли до максимума с марта 2022 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2023 года валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, выросли до $3,184 трлн с $3,128 трлн в декабре, показали данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Они увеличились по итогам четвертого месяца подряд и теперь находятся на максимуме с марта 2022 года.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение резервов в прошлом месяце до $3,152 трлн, по данным Trading Economics.

Курс юаня в январе вырос на 2,2% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 1,4% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец прошлого месяца составляли 65,12 млн унций, увеличившись по сравнению с 64,64 млн унций в декабре. В стоимостном выражении они выросли до $125,28 млрд по сравнению со $117,24 млрд.

Китай SAFE
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