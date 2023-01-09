Корейская Haezhung Developers вложит 8 млрд рублей в игорную зону "Приморье"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Haezhung Developers инвестирует около 8 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса с казино, торговым центром, конференц-залом и выставочным центром в игорной зоне "Приморье", сообщила Корпорация развития Приморского края (КРПК, на 100% принадлежит Приморскому краю).

Такой меморандум о намерениях о реализации инвестпроекта на выделенном участке КРПК и Haezhung Developers подписали в конце декабря 2022 года.

В начале 2023 года инвестор планирует приступить к разработке плана реализации проекта, завершение всех строительных работ ожидается к 2027 году.

Проект предполагает два этапа: в 2025 году будет построена гостиница на 100 номеров с казино и конференц-залом, а в 2027 году емкость номерного фонда гостиницы будет увеличена еще на 100 номеров, откроется вторая очередь казино, торговый центр и выставочный центр.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), на начало февраля 2022 года общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составлял 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находились 7 гостиничных комплексов с казино.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. На первом этапе реализации проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха.

Казино Tigre de Cristal и "Шамбала" уже введены в эксплуатацию.

Сейчас в России действуют игорные кластеры "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).