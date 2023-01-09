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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:09

"Соллерс" возобновил после новогодних каникул выпуск LCV на заводе в Татарстане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" возобновила производство легких коммерческих грузовиков (LCV) на заводе "Соллерс Алабуга" в Татарстане после перерыва на новогодние праздники, сообщила пресс-служба компании.

Предприятие выпускает на базе моделей китайского JAC полукапотный Atlant массой 2,5-4,2 т и бескапотный Argo массой 2,5-3,5 т, продажи которых начались в декабре 2022 года.

"В настоящий момент мощности завода проходят подготовку к старту производства автомобилей по технологии полного цикла. Запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения, необходимые для получения высокоточного продукта, а также обеспечения стабильного качества осуществляемых процессов", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что "автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit", а их локальный выпуск по полному циклу начнется в 2023 году. За 2-3 года "Соллерс" планирует увеличить выпуск LCV на заводе в Татарстане до 30 тыс. единиц.

Американский Ford ушел с российского рынка легковых автомобилей еще в начале 2019 года, после чего сосредоточился только на производстве и продажах моделей Ford Transit на совместном предприятии с "Соллерсом" (ООО "Соллерс Форд"), подписав соответствующий СПИК с Минпромторгом. Модели Ford Transit пользовались спросом у российских клиентов и были драйвером роста продаж группы "Соллерс". После начала военных действий на территории Украины Ford приостановил деятельность в России. СП "Соллерс Форд" в начале марта 2022 года ушло в простой, а в конце октября Ford объявил о выходе из его капитала с передачей своей доли (49%). Концерн вместе с "Соллерсом" (51%) владел предприятием через нидерландскую Ford Sollers Netherlands B.V. Ford заявил, что неконтролирующая доля будет передана в пользу СП по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет.

В начале сентября "Соллерс" подписал дополнительное соглашение с Минпромторгом к СПИКу своего СП, обязавшись до конца 2022 года наладить выпуск двух новых моделей LCV (бескапотной и полукапотной компоновки, полной массой 2,5-4,5 т.) под собственным одноименным брендом на базе дочернего ООО "Соллерс Алабуга".

Соллерс Соллерс Алабуга Татарстан
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