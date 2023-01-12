Продажи "Соллерса" в декабре взлетели в 1,7 раза год к году, к ноябрю - втрое

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" в РФ в декабре 2022 года выросли в годовом выражении в 1,7 раза (на 67,7%), к ноябрю - в три раза, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За декабрь компания реализовала 11 028 автомобилей. Ее доля рынка взлетела до 17,2% (+12,1 п.п. и +9,3 п.п. к ноябрю).

За весь 2022 год продажи "Соллерса" снизились на 24,7%, до 40 092 шт. Этот показатель оказался заметно лучше рынка, который упал на 58,8%. Доля компании за год увеличилась на 2,6 п.п., до 5,8%.