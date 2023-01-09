"ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже НПЗ ISAB S.r.L. на Сицилии (Италия).

"Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", - говорится в сообщении "ЛУКОЙЛа".

"Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала", - добавляется в пресс-релизе.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В состав комплекса входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса ISAB.

Европейское эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ ISAB на Сицилии, который зависел от морских поставок "ЛУКОЙЛа". Litasco накануне введения нефтяного эмбарго заявила, что готова обеспечить бесперебойную работу предприятия, учитывая накопленное на ближайшие месяцы сырье и будущие поставки нефти нероссийского происхождения. В течение года "ЛУКОЙЛ" вел переговоры с американской инвесткомпанией о продаже НПЗ.

G.O.I. Energy - энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет собой партнерство ведущих экспертов с богатым опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом, поясняется в релизе "ЛУКОЙЛа".