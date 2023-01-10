Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,5% за счет укрепления рубля

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и проседающей нефти, индекс РТС за минуту торгов подрос за счет укрепления рубля, индекс МосБиржи умеренно просел.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2161,67 пункта (-0,1%), индекс РТС - 983,05 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар подешевел до 69,29 рубля (-0,7 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), Polymetal (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "НЛМК" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Яндекса" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), UC Rusal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник нейтрально-негативный: нефть дешевеет, на азиатских рынках нет однозначной уверенности. В ФРС говорят о длительном периоде высоких ставок, чтобы окончательно добиться замедления роста цен. В Китае акции уже не готовы расти широким фронтом, так как ожидания по открытию экономики после коронавирусных ограничений требуют подтверждения реальной статистикой наличия экономического оживления.

В России рынок может незначительно снизиться на фоне слабости нефтяных бумаг, которые отреагируют на дешевеющие нефтяные контракты. Рубль способен продолжить попытки укрепления, так как экспортеры в январе имеют меньше времени на конвертацию, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон пока выступает против роста российских акций.

На мировом рынке ситуация начинает ухудшаться: нефть слабо дешевеет, а доллар укрепляется к корзине валют. Поэтому в начале дня на рынке акций РФ можно ожидать легкого снижения.

Акции металлургов из-за роста курса рубля выглядят слабо. Пока все говорит о том, что дивиденды от металлургов если и будут, то мизерные, а может их и не будет вообще. Поэтому особых драйверов роста у бумаг сектора нет. На валютный рынок начали выходить крупные экспортеры с продажей накопленной за первую декаду января валютной выручки - во вторник этот процесс обещает продолжиться.

Во вторник последний день с промежуточными дивидендами торгуются акции "Роснефти" (дивидендная доходность составляет около 5,5%). Сильным сопротивлением по бумагам "Роснефти" выступает район 390-400 руб. С учетом дивидендного "гэпа" вряд ли он будет тестироваться в январе.

"ЛУКОЙЛ" накануне объявил о намерении продать принадлежащий ему НПЗ Isab в итальянской Сицилии группе G.O.I. Energy до конца марта 2023 года. "Новость можно считать слабо позитивной, хотя сумма сделки неизвестна. В любом случае часть вырученных средств пойдет на дивиденды. Скорее всего, какое-то время "ЛУКОЙЛ" будет поставлять свою нефть на НПЗ, пока не будет произведена переналадка оборудования под другие сорта", - считает эксперт.

Не исключено, что во вторник лучше рынка будут выглядеть банки, наиболее привлекательным из которых является Сбер. Сильный рост бумаг с целью 170 руб. обещает начаться при пробое мощного сопротивления 145 руб., полагает Антонов.

Ситуация в экономике США

В США в понедельник снизились индексы S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones (-0,3%), но подрос Nasdaq (+0,6%). Большую часть сессии все индексы активно росли благодаря надеждам на замедление темпов подъема ключевой ставки Федеральной резервной системы. Однако позднее комментарии двух членов руководства Федрезерва ухудшили настроение инвесторов.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что, по ее мнению, центробанку придется поднять ставку выше 5% для борьбы с инфляцией. "Я думаю, что уровень выше 5% является абсолютно вероятным", - сказала она в интервью The Wall Street Journal.

Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет повышена до более 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

Во вторник в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 после выходных вырос на 0,8%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Трейдеры фиксируют прибыль после существенного подъема в начале текущего года на фоне оптимизма в отношении улучшения ситуации в экономике КНР ввиду постепенного снятия антиковидных ограничений, сообщает Trading Economics.

При этом аналитиков беспокоит возможность того, что после увеличения активности путешествий на новый год по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января) количество заболеваний COVID-19 может вновь начать расти.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $79,45 за баррель (-0,3% и +1,4% в понедельник), февральская цена WTI - $74,49 за баррель (-0,2% и +1,2% накануне).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 8,5%, WTI - на 8,1%.

Давление на нефтяной рынок оказали "ястребиные" заявления представителей руководства ФРС - Дейли и Бостика, пишет Trading Economics.

Инвесторы также соблюдают осторожность в преддверии Нового года по лунному календарю, опасаясь, что увеличение числа поездок граждан Китая может привести к росту заболеваемости коронавирусом в мире, отмечает Trading Economics.