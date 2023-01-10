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Продажи автомобилей в США в 2022 году были наихудшими за десятилетие

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в США по итогам 2022 года сократились на 8% и составили 13,7 млн, свидетельствуют данные исследовательской фирмы Wards Intelligence.

Это наихудший показатель с 2011 года, пишет The Wall Street Journal. Продажи превышали отметку в 17 млн машин пять лет подряд до начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Ряд руководителей автокомпаний были воодушевлены относительно высокими объемами реализации в четвертом квартале на фоне улучшения ситуации с поставками запчастей. Однако теперь некоторые эксперты опасаются, что могут возникнуть проблемы со спросом на фоне повышения процентных ставок и высокой инфляции, оказывающими негативное давление на потенциальных покупателей.

"В 2023 году ситуация станет намного сложнее", - заявил глава Hyundai в США Рэнди Паркер, имея в виду рост ставок. Его компания сообщила о небольшом снижении продаж в прошлом году.

"В начале прошлого года отрасль в целом планировала продать более 16 млн автомобилей", - отмечает директор по продажам Toyota Motor в Северной Америке Джек Холлис. Но компании быстро отказались от своих прогнозов, поскольку предприятия вынуждены были приостанавливать или уменьшать производство из-за дефицита запчастей, и в первую очередь чипов.

"Это не конец света", - полагает Холлис. По его словам, есть первые признаки того, что нехватка комплектующих и рост цен на сырье ослабевают. Многие автопроизводители сообщили об улучшении продаж ближе к концу минувшего года, поскольку поставки микросхем начали улучшаться.

Холлис из Toyota прогнозирует, что в 2023 году в США будет продано 15 млн автомобилей. По оценке аналитиков Edmunds, показатель составит 14,8 млн.

Продажи Nissan Motor упали примерно на 25% в прошлом году, но в четвертом квартале снижение составило всего 2% на фоне повышения доступности полупроводников. "Ситуация, определенно, стала лучше", - сказала Джуди Уилер, курирующая продажи Nissan в США.

На долю электромобилей в стране в 2022 году пришлось около 6% рынка по сравнению с примерно 3% годом ранее, по данным J.D. Power.

В том числе Tesla в 2022 году увеличила производство электромобилей на 47% - до 1,37 млн. Поставки компании выросли на 40% и достигли 1,31 млн.

Как сообщалось, General Motors вернула себе лидерство на рынке США в прошлом году, обогнав по продажам японскую Toyota.

Продажи GM выросли на 3% и достигли 2 млн 274,088 тыс. автомобилей. Реализация электромобилей подскочила на 58% - до 39,179 тыс., сообщила компания.

Toyota за минувший год реализовала в Штатах 2 млн 108,458 тыс. автомобилей, что на 10% меньше показателя 2021 года. При этом продажи машин с электродвигателями, включая гибриды, уменьшились на 14% - до 504,016 тыс., по данным автопроизводителя.

В 2021 году Toyota впервые стала лидером по продажам на рынке США, обойдя GM, которая сохраняла первую позицию с 1931 года.

США
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