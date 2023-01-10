Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в 2022 году упали на 46,2%, до 188 645 штук, сообщил директор по продажам "АвтоВАЗа" Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании.

"Падение наших продаж на российском рынке в 2022 году составило около 46% при общем объеме 188 645 автомобилей. Прошлый год мы закрыли на уровне 350,7 тыс.", - сказал он.

Лидером модельного ряда компании остается Lada Granta с результатом продаж за год в 95 879 шт. (-14%), на втором месте модели Niva - 38,78 тыс. шт. (-24,3%), на третьем Vesta - 29 206 шт. (-74,3%). Далее следуют модели Largus - за год продано в общей сложности 17 711 шт. (-64,7%).

Доля "АвтоВАЗа" на падающем российском рынке в 2022 г. выросла на 6,9 п.п., до 27,9%. В частности, увеличение доли произошло по основным моделям, которые "АвтоВАЗ" стал выпускать после длительного простоя в упрощенных версиях: Granta - до 14,2% (+7,5 п.п.), Niva - до 5,7% (+1,2 п.п.).

Исходя из данных "АвтоВАЗа" и ранее опубликованной информации о продажах за 11 месяцев 2022 г., в декабре на российском рынке было реализовано 24 009 Lada (-73,7% г/г и +10,5% к ноябрю).

По оценкам "АвтоВАЗа", рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 г. упал на 59%, до 676 тыс. шт.