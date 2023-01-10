Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в 2022 году упали на 46,2%, до 188 645 штук, сообщил директор по продажам "АвтоВАЗа" Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании.

"Падение наших продаж на российском рынке в 2022 году составило около 46% при общем объеме 188 645 автомобилей. Прошлый год мы закрыли на уровне 350,7 тыс.", - сказал он.

ЭкономикаПродажи автомобилей в США в 2022 году были наихудшими за десятилетиеЧитать подробнее

Лидером модельного ряда компании остается Lada Granta с результатом продаж за год в 95 879 шт. (-14%), на втором месте модели Niva - 38,78 тыс. шт. (-24,3%), на третьем Vesta - 29 206 шт. (-74,3%). Далее следуют модели Largus - за год продано в общей сложности 17 711 шт. (-64,7%).

Доля "АвтоВАЗа" на падающем российском рынке в 2022 г. выросла на 6,9 п.п., до 27,9%. В частности, увеличение доли произошло по основным моделям, которые "АвтоВАЗ" стал выпускать после длительного простоя в упрощенных версиях: Granta - до 14,2% (+7,5 п.п.), Niva - до 5,7% (+1,2 п.п.).

Исходя из данных "АвтоВАЗа" и ранее опубликованной информации о продажах за 11 месяцев 2022 г., в декабре на российском рынке было реализовано 24 009 Lada (-73,7% г/г и +10,5% к ноябрю).

По оценкам "АвтоВАЗа", рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 г. упал на 59%, до 676 тыс. шт.

АвтоВАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 2022 году

Сеть "Вкусно - и точка" не заменит в Казахстане уходящий бренд McDonald's

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Акции Virgin Orbit рухнули на 24% после неудачного запуска ракеты в Великобритании

Цена газа в Европе снова поднялась выше $800/тыс. куб. м после аномальной оттепели

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Сбербанк повысил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п.п.

Нефть Brent подешевела до $79,2 за баррель

Золото подорожало до максимума с мая на фоне падения доллара

Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800/тыс. куб. м

"ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии

"ЛУКОЙЛ" договорился с G.O.I. Energy о продаже НПЗ в Италии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });