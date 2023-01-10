РСПП видит риски в законопроекте об ответственности за фиктивный документооборот для возмещения НДС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Руководители и бухгалтеры компаний, допустившие ошибки и неточности в налоговых декларациях, могут подвергнуться необоснованному уголовному преследованию, если будет принят закон об ответственности за продажу и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и деклараций для получения налоговых вычетов, считает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Соответствующее мнение союз высказал в письме на имя главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, рассказали журналистам в РСПП.

Этот законопроект (№263208-8) в декабре 2022 года внесли в Госдуму депутаты-единороссы Владимир Павлов, Игорь Игошин, Лев Ковпак, Олег Колесников и Владимир Сипягин из ЛДПР. Они предложили дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - 173.3 "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций". За эти действия предлагается штрафовать на 100-300 тыс. рублей или лишать свободы до четырех лет, если был причинен крупный ущерб, или злоумышленники извлекли доход в крупном размере (от 2,25 млн рублей). Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет будет грозить, если преступление совершено группой лиц либо виновные извлекли доход или причинили ущерб в особо крупном размере (от 9 млн рублей).

В проекте закона оговаривается, что счета-фактуры и налоговые декларации признаются подложными, если они оформлены с использованием подставных лиц либо с незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

РСПП соглашается, что за изготовление и сбыт фиктивных счетов-фактур и налоговых деклараций нужно привлекать к уголовной ответственности. Но законопроект предусматривает наказание еще и за представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и деклараций. И эту норму, настаивает РСПП, необходимо убрать из законопроекта. В противном случае новая статья - 173.3 - УК РФ будет конкурировать с уже существующими статьями 198 и 199 УК об ответственности за уклонение от уплаты налогов, в том числе с помощью включения в документы заведомо ложных данных. При этом минимальные пороги ущерба по новой статье гораздо ниже (крупный - от 2,25 млн рублей, особо крупный - от 9 млн рублей), чем в действующих статьях (в 199 ст. УК - от 15 млн и 45 млн рублей соответственно), обращает внимание союз.

Есть высокая вероятность, что следователи будут выбирать новую статью, опасается РСПП. В результате новые нормы будут использованы не только в отношении организаторов площадок "бумажного НДС", но и в отношении компаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов. "Такое расширение создает угрозу необоснованного уголовного преследования для руководителей и других сотрудников компаний-налогоплательщиков, допустивших ошибки и неточности в указанных документах", - говорится в письме РСПП на имя Крашенинникова.