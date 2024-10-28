В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий наказание до семи лет лишения свободы за организацию продажи и представления заведомо подложных счетов-фактур и деклараций для незаконного получения налоговых вычетов.

Пакет поправок к УК и УПК № 263208-8 в декабре 2022 года внесла в парламент группа депутатов. Они предложили дополнить УК новой статьей 173.3 "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций".

Ко второму чтению их инициативу скорректировал думский комитет по госстроительству. Доработанный проект предусматривает ответственность за "организацию деятельности по представлению в налоговые органы" или сбыту заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций от имени компаний, созданных через подставных лиц, либо с использованием незаконно полученных персональных данных.

Предложенный депутатами ранее размер наказаний остался без изменений. За указанные выше действия предлагается штрафовать на 100-300 тысяч рублей или лишать свободы на срок до четырех лет, если злоумышленники извлекли доход в крупном размере (от 3,5 млн рублей). Принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет будет грозить, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или если виновные извлекли доход в особо крупном размере (от 13,5 млн рублей).

Уголовные дела по этой статье по впервые совершенным преступлениям можно будет прекращать в случае возмещения ущерба, говорится в проекте. Для этого в казну нужно будет перечислить денежное возмещение в размере двукратной суммы преступного дохода.

Ранее авторы законопроекта объясняли его необходимость борьбой с получившей, по их словам, широкое распространение схемой, связанной со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Стоимость этой услуги на рынке, согласно пояснительной записке к проекту, составляет 2-3% суммы подтвержденных налоговых вычетов, а типичная схема описана так: злоумышленники приобретают уставные документы и ключи электронных цифровых подписей организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а затем предоставляют в налоговые органы недостоверную отчетность, подтверждающую налоговые вычеты для недобросовестных налогоплательщиков.

Благодаря этой схеме недобросовестные компании могут рассчитывать на возврат из бюджета так называемого "бумажного НДС", основанного на подтверждающих документах от контрагентов-"однодневок", хотя никакие услуги на самом деле в этой ситуации не оказывались и товары не поставлялись.