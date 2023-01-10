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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Coinbase сократит 950 рабочих мест и зафиксирует разовые расходы в $163 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, сократит 950 рабочих мест, чтобы урезать расходы в условиях кризиса в отрасли.

Как говорится в сообщении Coinbase, сокращения потребуют от нее разовых расходов в размере от $149 до $163 млн, которые в основном будут отражены в отчетности компании за первый квартал 2023 года.

Coinbase подтвердила ноябрьский прогноз, согласно которому она зафиксирует отрицательную скорректированную EBITDA не более $500 млн.

Акции Coinbase теряют в цене 2,7% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость упала на 84%, тогда как индекс S&P 500 опустился на 17%.

Coinbase
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