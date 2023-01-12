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Одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock сократит штат на 3%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, планирует сократить около 500 сотрудников на фоне "беспрецедентной ситуации на рынке", пишет MarketWatch со ссылкой на заявление представителя компании.

Увольнения коснутся примерно 3% штата.

BlackRock стала еще одной финансовой организацией, анонсировавшей сокращение штата из-за снижения аппетита инвесторов к рисковым активам. Ранее об увольнении 3,2 тыс. сотрудников сообщил банк Goldman Sachs Group, а криптовалютная биржа Coinbase Global обнародовала планы по увольнению почти 1 тыс. человек.

В последний раз BlackRock снижала численность персонала в 2019 году, отмечает MarketWatch.

Компания в пятницу обнародует свою финансовую отчетность за четвертый квартал 2022 года. Опрошенные FactSet аналитики прогнозируют сокращение прибыли в расчете на акцию до $8,08 с $10,42 за аналогичный период годом ранее и снижение выручки до $4,25 млрд с $5,12 млрд.

Бумаги BlackRock подешевели на 0,1% на дополнительных торгах в среду. За последние три месяца капитализация компании взлетела на 42,3%, до $113,7 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 11%.

BlackRock
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