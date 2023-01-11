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Мировые расходы на мобильные игры упали на 5% в 2022 году из-за инфляции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пользователи мобильных игр сократили свои расходы в приложениях на 5% в 2022 году на фоне высокой инфляции, заставившей их больше экономить, говорится в докладе исследовательской компании Data.ai, ранее известной как App Annie.

Совокупный объем покупок в мобильных играх составил $110 млрд. В 2023 году показатель может сократиться еще на 3%, до $107 млрд, прогнозирует компания.

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При этом количество установок приложений с играми достигло нового рекорда - 90 млрд, увеличившись на 8% относительно предыдущего года.

"Люди начинают более внимательно следить за ценами и ведут себя более консервативно в плане финансов", - отметила глава отдела исследований Data.ai Лекси Сидоу в интервью CNBC, добавив, что игровой сегмент пострадал от сокращения расходов сильнее, чем любой другой тип мобильных приложений.

Неигровые приложения показали больший запас прочности - расходы в них увеличились на 6% в 2022 году и достигли $58 млрд. Основной рост пришелся на стриминговые платформы, приложения для знакомств и сервисы с короткими видео, включая TikTok. Число загрузок неигровых мобильных приложений подскочило на 13%, до 165 млрд.

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