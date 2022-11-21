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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Британский регулятор требует от приложений для торговли акциями избавиться от игровых элементов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Британский финансовый регулятор требует от операторов приложений для торговли акциями пересмотреть интерфейс сервисов, поскольку присутствующие в них игровые элементы могут склонять пользователей к чрезмерному риску.

Внутренние лидерские списки, различные значки и анимированные сообщения, появляющиеся на экранах пользователей, когда нужно отменить совершенную сделку, повышают вероятность "инвестиций в продукты, выходящие за рамки аппетита к риску инвесторов", считают в Управлении по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании.

"Некоторые функции могут способствовать проблемному поведению инвесторов, схожему с азартными играми, - отмечает директор по финансовым рынкам FCA Сара Притчард, слова которой приводит Financial Times. - Мы ожидаем, что все компании, предлагающие пользователям услугу торговли акциями, проверят свои приложения, и там, где это нужно, внесут улучшения, основываясь на выявленных нами факторах".

Великобритания
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