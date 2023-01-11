ЦБ сохраняет подходы к проведению ДКП в условиях возобновления действия бюджетного правила

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор.

ЦБ в соответствии с опубликованным Минфином порядком c 13 января 2023 года возобновит проведение операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Для минимизации влияния этих операций на динамику курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.