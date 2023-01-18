Банк России 16 января продал юани на 3,2 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Банк России 16 января продал валюту в рамках механизма бюджетного правила, как и предполагалось, на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ.

Проведение операций по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила ЦБ возобновил в минувшую пятницу, 13 января.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Всего Минфин в рамках бюджетного правила с 13 января по 6 февраля 2023 года планирует продать иностранную валюту на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составляет эквивалент 3,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что операции покупки-продажи ликвидных активов в пределах дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов возобновляются "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.