Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует продавать валюту по 3,2 млрд руб. ежедневно

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 13 января по 6 февраля планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на общую сумму 54,5 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе на сумму 54,5 млрд рублей.

В связи с рисками снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы, отмечается в сообщении ведомства.