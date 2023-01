Рынок акций РФ превысил 1000п по индексу РТС на внешнем оптимизме и укреплении рубля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжает умеренный подъем вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $81 за баррель) на ожиданиях замедления инфляции в США; индекс РТС достиг рубежа 1000 пунктов, обновив максимум с 19 декабря на фоне укрепления рубля благодаря новостям от Минфина РФ. Упали после отсечки на Мосбирже дивидендов акции "Роснефти", также выпускают пар после двухдневного ралли бумаги ПАО "Фармсинтез".

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2176,34 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1001,56 пункта (+2,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар упал до 68,46 рубля (-1,34 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3,8%), бумаги Сбербанка (+3,7% и +3,5% "префы"), "Аэрофлота" (+2,7%), "Московской биржи" (+2,5%), "Магнита" (+1,8%), "Яндекса" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), ВТБ (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1% "префы"), АФК "Система" (+1,1%), "Северстали" (+1%), UC Rusal (+0,7%), "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Россия в 2023 году выделит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку лизинга отечественных самолетов для "Аэрофлота" 175 млрд руб., сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

Акции "Роснефти" упали до 345,25 рубля (-5,7%), дивиденды за 9 месяцев 2022 года составляют 20,39 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Татнефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, российский рынок акций и рубль растут на новостях Минфина РФ о намерении с середины января до начала февраля продать валюту (преимущественно юань) из резервов на сумму 54,5 млрд руб. Эту меру ведомство в рамках обновленного бюджетного правила предпринимает в связи с недополучением в текущем месяце нефтегазовых доходов. Кроме того, позитивным драйвером для фондовых площадок по всему миру выступили высказанные представителями ФРС и ЕЦБ предположения о том, что повышение процентных ставок может достичь пика в середине текущего года, полагает аналитик.

Поддержку акциям Сбербанка оказывают ожидания публикации сильных финансовых результатов за 2022 год. Индекс Мосбиржи до конца дня продолжит колебаться в коридоре 2150-2200 пунктов, считает Мильчакова.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также полагает, что укрепление рубля вызвано сообщением Минфина РФ о том, что в рамках исполнения нового бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты, поскольку прогнозируется недополученный объем нефтегазовых доходов в январе. В связи с этим Банк России сообщил, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Дополнительную поддержку рублю оказывает поступательный рост нефтяных цен, которые локально находились под умеренным давлением на новостях о росте запасов сырья в США, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции Сбербанка (147,65 рубля) в среду растут в рамках общего оптимизма в финансовом секторе без каких-либо конкретных фундаментальных новостей. В частности, обыкновенные акции достигли пика с апреля 2022 года и преодолели долгосрочное сопротивление 145 руб. Способность устоять выше подтвердит благоприятные технические перспективы бумаг со следующими целями движения 150 руб., 153 руб. и 159 руб. Впоследствии акции могут стремиться к важному среднесрочному сопротивлению 175 руб., выше которого они не торговались с февраля 2022 года. Фундаментально инвесторы ожидают от Сбербанка сильных финансовых результатов и намеков на возможную выплату дивидендов в текущем году, полагает аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI вновь нацелились на сопротивления $81,5 и $76,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Котировкам помогают сдержанная динамика доллара и надежды на "мягкую" посадку глобальной экономики в условиях монетарного ужесточения. Вечером в среду отчет Минэнерго США вслед за API может показать увеличение запасов нефти, что представляет собой понижательные риски для котировок.

Индекс РТС благодаря укреплению рубля достиг рубежа 1000 пунктов впервые с конца декабря. В случае сохранения позитивной динамики сырьевых товаров и покупок в США российский рынок может завершить сессию недалеко от локальных пиков, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, инвесторы проявляют осторожность перед публикацией свежих данных по инфляции в США и оценивают заявления финансовых регуляторов. Преобладающим становится мнение, что темп поднятия ставок ФРС США будет снижаться, но целевой уровень окажется выше 5% и продержится дольше.

Помимо снижения акций "Роснефти" после отсечки дивидендов аналитик отметил снижение бумаг "Дальневосточного морского пароходства" (-3,2%) после того, как государство изъяло через суд 92,4% акций у прежних владельцев.

Индекс МосБиржи продолжает снижать амплитуду колебаний, консолидируясь ниже уровня 2200 пунктов. Выход из этого застоя неизбежен, однако пока сложно сказать, когда и в какую сторону он произойдет. Следующее сопротивление находится в районе 2260 пунктов, а следующая поддержка - на уровне 2070 пунктов, полагает Калачев.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1%, Nasdaq (+1%) поднялся по итогам третьей сессии подряд благодаря сигналам ослабления инфляции в США, подтолкнувшим инвесторов к покупке существенно подешевевших за последнее время акций технологических компаний.

Во вторник трейдеры следили за заявлениями председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, принявшего участие в конференции Центробанка Швеции. Он, однако, не стал затрагивать тему денежно-кредитной политики или перспектив экономики.

"Восстановление ценовой стабильности в период высокой инфляции может требовать мер, которые являются непопулярными в краткосрочной перспективе, поскольку мы повышаем ставки, чтобы замедлить экономику", - сказал Пауэлл, посвятив остальную часть своего выступления вопросу о роли Федрезерва в климатической политике.

В мире

Всемирный банк (ВБ) во вторник резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - до 1,7% с 3%, отметив, в частности, последствия ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. Прогноз повышения ВВП США на текущий год был понижен ВБ до 0,5% с 2,4%.

В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,9-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 87 млрд юаней ($12,86 млрд) в рамках операций обратного РЕПО.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет Минтруда США (четверг, 16:30 МСК) о динамике потребительских цен в стране за декабрь. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 6,5% с ноябрьских 7,1%.

Кроме того, трейдеры ждут старта очередного сезона корпоративной отчетности: уже в эту пятницу ряд крупных банков, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan, а также Bank of New York, опубликуют результаты за прошедший квартал.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут после локального снижения на новостях о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent находится на $2,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $81,27 за баррель (+1,5% и +0,6% накануне), февральская цена WTI - $76,2 за баррель (+1,4% и +0,7% во вторник).

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных Минэнерго США, которые выйдут в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей (опрос проводился до публикации данных API).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

Тем временем, Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $92,36 до $83,1 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также скорректировало среднюю цену по итогам 2022 года - $100,94 за баррель.

Таким образом, EIA ожидает, что в 2023 году баррель Brent будет на 18% дешевле, чем в прошлом. В 2024 году ведомство ждет продолжения падения цены по мере роста мировых запасов нефти - до $77,57 за баррель.

На бирже

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+39,2% и +22,3% "префы"), ПАО "Россети Ленэнерго" (+38%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+25,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+13,3%), ПАО "ГИТ" (+9,4%).

Акции ПАО "Белуга групп" подросли на 0,3%, до 2897 рубля. Акционеры компании на внеочередном собрании в среду утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 75 рублей на акцию, сообщила компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по стоянию на 23 января 2023 года. Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Согласно пресс-релизу компании, на выплату дивидендов будет направлено 968 млн рублей (без учета казначейских акций), что составляет 57% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за 9 месяцев 2022 года. Дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года составили 150 рублей на акцию.

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (-13,1%, до 6,525 рубля), OR Group (-6,1%), МКФ "Красный Октябрь" (-4,4%), "Мостотреста" (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-3,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-4,5%).

За предыдущие два дня акции "Фармсинтеза" взлетели в цене без новостей почти на 70% (с уровня 4,445 рубля), причем рост сопровождался рекордными оборотами (накануне, например, объем торгов на Мосбирже превысил 3 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 27,11 млрд рублей (из них 12,76 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,44 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,97 млрд рублей на акции "Газпрома").