Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку с 17% до 14% годовых

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Национальный банк Молдавии снизил базовую ставку на 3 процентных пункта - с 17% до 14% годовых, сообщила пресс-служба центробанка.

Также Нацбанк снизил на 3 п.п. ставку по депозитам овернайт - с 15% до 12% и по кредитам овернайт - с 19% до 16%.

Свое решение регулятор объяснил необходимостью стимулирования спроса, а также замедлением темпов инфляции.

В феврале 2023 года НБМ также снизил базовую ставку на 3 п.п. - с 20% до 17%.

Нацбанк Молдавии в декабре 2022 года впервые за два года снизил базовую ставку с 21,5% до 20%. С ноября 2020 года базовая ставка повышалась 10 раз и выросла с 2,65% до 21,5% (на август 2022 года.

Во второй половине 2021 года в Молдавии начался стремительный рост инфляции. В 2022 году страна столкнулась с рекордным за последние 20 лет повышением потребительских цен в 30%.