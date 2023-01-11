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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Котировки WWE подскочили на 7% на слухах о продаже компании саудовскому фонду

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) договорился о покупке World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, сообщил специализирующийся на реслинге журналист Стивен Мюлхаузен со ссылкой на источники.

"WWE продана саудовскому Public Investment Fund. Компания снова уйдет с биржи", - написал он в твиттере.

Это сообщение подтвердил еще один журналист, Кэссиди Хейнс: "Мне сказали, что сделка с саудовцами уже заключена, и они собираются совершить выкуп и делистинг".

На этих сообщениях акции WWE выросли в цене на 7% на предварительных торгах в среду.

Недавно WWE оказалась в центре скандала с участием Винса Макмэна, многолетнего руководителя и внука основателя компании. В июне он по собственному желанию сложил с себя полномочия до завершения проверки, которая касалась его возможного служебного романа. Временно исполняющей обязанности гендиректора стала его дочь Стефани Макмэн.

Однако на прошлой неделе Макмэн, владелец мажоритарного пакета акций WWE, вернулся в совет директоров и анонсировал планы по продаже компании, а во вторник его дочь внезапно объявила об уходе с поста гендиректора.

За последние 12 месяцев капитализация WWE подскочила на 76,5%, до $6,53 млрд.

WWE PIF Саудовская Аравия Винс Макмэн Стефани Макмэн
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