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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Организатор турниров по реслингу WWE сообщил о рекордной квартальной выручке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года World Wrestling Entertainment (WWE), организатор турниров по реслингу, зафиксировал рекордную выручку, нарастив показатель на 25%, в том числе благодаря "самому успешному за все время" мероприятию WrestleMania.

Выручка WWE в апреле-июне составила $410,3 млн по сравнению с $328,2 млн годом ран7ее. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал доходы на уровне $397,6 млн.

Чистая прибыль компании увеличилась на 6%, до $52 млн, или 67 центов в расчете на акцию, с $49 млн, или 58 центов на акцию.

Скорректированная прибыль составила 91 цент на акцию, что соответствует прогнозу аналитиков Уолл-стрит.

WrestleMania - реслинг-шоу, которое проводится каждую весну с 1985 года. В этом году его посетили 161,892 тыс. человек, а выручка от продажи билетов превысила $21,6 млн.

С начала 2023 года капитализация WWE увеличилась на 50,7%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 18%.

WWE WrestleMania США
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