Поставки персональных компьютеров в мире в IV квартале упали на 28%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в четвертом квартале рухнули на 28,1% - до 67,2 млн штук, что оказалось ниже прогноза, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Очевидно, что пандемийный бум на рынке закончился, отмечают эксперты. Тем не менее, поставки ПК по итогам 2022 года оказались выше допандемийного уровня и составили 292,3 млн единиц (снижение на 16,5%).

При этом оценки будущего спроса остаются пессимистичными, поскольку большинство пользователей имеют относительно новые компьютеры, а ситуация в мировой экономике ухудшается. Многие крупные поставщики начали год с осторожными прогнозами, однако все согласны с тем, что в конце 2023 года некоторые сегменты рынка ПК могут вернуться к росту. Подъем компьютерного рынка в целом ожидается в 2024 году.

"Мы твердо верим, что у рынка есть потенциал для восстановления в 2024 году, и мы также видим возможности для роста в течение 2023 года", - заявил вице-президент IDC Райан Рейт.

Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell Technologies остались в тройке мировых лидеров по числу проданных устройств в четвертом квартале и в 2022 году. Apple Inc. стала единственной компанией, продажи которой выросли в прошлом году (на 2,5%), но это не позволило догнать ей конкурентов.