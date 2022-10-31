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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

IDC сообщила о спаде мировых поставок планшетов в III квартале на 8,8%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года глобальные поставки планшетных компьютеров сократились на 8,8% в годовом измерении, до 32,2 млн штук, показывают предварительные данные исследовательской компании IDC.

Снижение поставок фиксируется пятый квартал подряд.

Лидером мирового рынка планшетов осталась американская Apple Inc., продемонстрировавшая сокращение поставок на скромные 1,1%. Южнокорейская Samsung смогла сохранить второе место, Amazon.com Inc. осталась на третьей строчке, китайская Lenovo заняла четвертое место, несмотря на падение продаж на 36,6%. Huawei стала единственной компанией из топ-5 производителей, зафиксировавшей рост поставок (+2%).

"После впечатляющего роста в 2020 и 2021 годах снижение рынка планшетов в 2022 году было ожидаемым. Рынок испытывает не только замедление спроса, но и воздействие сильных макроэкономических факторов", - отметила старший аналитик подразделения Mobility and Consumer Device Trackers Анурупа Натарадж.

Поставки планшетов в мире (млн единиц):

Компания III кв.2022г III кв.2021г изм. за год доля рынка в III кв.2022г доля в III кв.2021г
Apple 14,5 14,7 -1,1% 37,5% 34,6%
Samsung 7,1 7,4 -4,0% 18,4% 17,5%
Amazon.com 4,3 4,7 -8,1% 11,1% 11,1%
Lenovo 2,7 4,3 -36,6% 7,0% 10,1%
Huawei 2,4 2,3 2,0% 6,2% 5,5%
другие 7,6 9,0 -15,3% 19,7% 21,2%
Всего 38,6 42,4 -8,8% 100% 100%

IDC Lenovo Samsung Amazon Анурупа Натарадж Huawei Apple
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