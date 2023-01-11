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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Рубль укрепился к основным валютам по итогам среды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне сообщений Минфина и ЦБ РФ о возобновлении операций с валютой в рамках обновленного бюджетного правила.

Курс доллара США составил 68,73 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 68,27 руб. впервые с 27 декабря. Евро стоил 74 руб./EUR1, подешевев на 90 копеек. Чуть ранее евро снижался до 73,55 руб. впервые с 3 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 99,2 копейки - до 71,1 рубля. Курс китайского юаня опустился на 20,5 копейки - до 10,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрос в основных парах по итогам торгов среды на новостях от Минфина и ЦБ РФ о параметрах покупки валюты в рамках обновленного бюджетного правила и возможности проведения валютных интервенций в целях поддержания финансовой стабильности.

Бюджетное правило

Банк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином, сообщил ЦБ в среду.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

В сообщении Минфина, выпущенном одновременно с релизом ЦБ, сказано, что с 13 января по 6 февраля ведомство планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

ЦБ заявил, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются.

Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду уверенно укрепилась к доллару, евро и юаню, основную поддержку рублю могла оказать новость о старте продаж юаней в рамках бюджетного правила, начиная с 13 января.

"По итогам декабря объем торгов в инструменте CNYRUB_TOM на Московской бирже, с помощью которого ЦБ собирается проводить интервенции, установил исторический максимум, превысив 1,9 трлн руб. Исходя из данных за декабрь, запланированный ежедневный объем продажи юаней со стороны ЦБ составляет около 4% от среднего дневного объема торгов в вышеупомянутом инструменте. Мера будет способствовать снижению волатильности валютных курсов, которая вновь выросла в декабре на фоне удешевления российской нефти. Если говорить о зарубежных новостях, завтра в США опубликуют данные по инфляции за декабрь", - говорит Беспалов.

"Рубль на старте сессии подешевел, но быстро перешел к активному укреплению. В начале основной сессии восходящая динамика усилилась, доллар впервые с конца декабря приближался к 68,2 руб., евро - к 73,5 руб. Затем валютные пары отскочили в рамках коррекции. Резкое повышение курса рубля вызвано сообщением Минфина РФ о том, что в рамках исполнения нового бюджетного правила с 13 января начнется продажа иностранной валюты, поскольку прогнозируется недополученный объем нефтегазовых доходов в январе. В связи с этим Банк России сообщил, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань-рубль - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM). Дополнительную поддержку рублю оказывает поступательный рост нефтяных цен, стартовавший после открытия основной российской сессии. Поначалу котировки нефти находились под умеренным давлением после серьезной просадки, произошедшей вчера вечером", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Цены на нефть усилили рост на торгах в среду после публикации доклада министерства энергетики США, несмотря на то, что он показал увеличение запасов сырья в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей - до 439,61 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения резервов нефти на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тыс. баррелей.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по московскому времени подорожали на 2,03% - до $81,73 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 2,12% - до $76,71 за баррель.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за резких морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказывает усиливающийся оптимизм в отношении перспектив спроса на нефть в Китае. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают американскую нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

Проблема дисконта на нефть РФ

Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с правительством РФ отметил, что в настоящее время основной проблемой в нефтяном вопросе является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent. По его словам, сильный дисконт наблюдается из-за высокой стоимости фрахта танкеров. Вице-премьер выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер.

Новак напомнил, что с 5 февраля вступает в силу потолок цен на российские нефтепродукты, но Евросоюз пока не установил уровень предельных цен, рассматривая, в частности, методику дифференциации по видам нефтепродуктов. "Поэтому сейчас основной риск это, на мой взгляд - дисконт. Второе - это вводимые эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен. Будем реагировать на эти вызовы, будем докладывать, будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить поставки на новые рынки, логистику, транспортировку соответствующую", - подчеркнул он.

В связи с этим Путин поручил подготовить предложения об ограничении влияния дисконта на российскую нефть на бюджет. "Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом", - подчеркнул глава российского государства.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 января на 58,92 копейки, до 69,0202 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,77 копейки, до 74,1361 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 55,91 копейки по отношению ко вторнику и составил 69,0652 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 66,08 копейки и составил 68,9682 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 782,019 млн, из которых $519,795 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 262,224 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 30,82 копейки, до 74,2397 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 53,52 копейки, подешевев до 74,0485 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR820,443 млн, из которых EUR99,607 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR720,836 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях вторника - 8,21%, 8,41% и 8,52% годовых соответственно.

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