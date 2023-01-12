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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Оценка компании может превысить $10 млрд

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Subway может заинтересовать как корпоративных покупателей, так и фонды прямых инвестиций и получить оценку более чем в $10 млрд.

Subway уже более 50 лет принадлежит семьям Фреда ДеЛюки и Питера Бака, которые основали компанию в 1965 году.

"Будучи частной компанией, мы не даем комментариев относительно структуры владения и бизнес-планов, - заявила Subway в ответ на запрос WSJ. - Мы продолжаем фокусироваться на продвижении нашего бренда".

Subway - крупнейшая в США сеть фастфуда по количеству точек. В 2021 году 21 тысяча ее американских ресторанов принесли компании выручку в $9,4 млрд, на 13% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Technomic.

Число ресторанов Subway по всему миру на конец 2021 года составляло порядка 37 тысяч.

Нынешний главный исполнительный директор компании Джон Чидси, занявший свой пост в ноябре 2019 года, реорганизовал ее операции, закрыл часть точек и сфокусировался на улучшении меня и качества продуктов.

Сопоставимые продажи Subway в третьем квартале 2022 года выросли на 8,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Subway США Джон Чидси Фред ДеЛюка Питер Бак
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