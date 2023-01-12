Что произошло за день: четверг, 12 января

Появления в России подварианта омикрона "кракен", планы клуба из Саудовской Аравии подписать контракт с Месси

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Песков заявил, что все прежние цели СВО остаются на повестке дня. "О новых целях верховный главнокомандующий не говорил", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

- В РФ выявлен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "кракен". Первый случай заражения зафиксирован в Пензенской области. В России пока не планируют вводить ограничения в связи с этим.

- Россия ввела санкции в отношении 36 чиновников, военных и журналистов Великобритании.

- Российский фрегат "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту прошел Ла-Манш в южном направлении. В ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана, сообщил Северный флот.

- МВД России объявило в розыск журналиста Аркадий Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В карточке с данными Бабченко не указана статья Уголовного кодекса, на основании которой его разыскивают.

- "Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства. На "Уралтрансмаше" (входит в УВЗ) заявили о готовности брать молодых специалистов с техническим образованием и обучать их востребованным профессиям.

- Subway наняла консультантов для изучения возможности продажи компании. По данным источников The Wall Street Journal, американская сеть ресторанов быстрого питания может получить оценку более чем в $10 млрд.

- Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Халяль" нацелился подписать контракт с Лионелем Месси. По данным Mundo Deportivo, клуб готов предложить аргентинскому нападающему контракт, по которому он будет получать до 350 миллионов долларов в год.