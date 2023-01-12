Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3-1,2%, лидируют "Аэрофлот" и финкомпании

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост цен blue chips на российском рынке акций продолжился на старте торгов в четверг на фоне выросшей нефти (Brent поднялась в район $83 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании статистики по инфляции в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,3-1,2%, при этом лидируют в росте бумаги "Аэрофлота" и финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2193,26 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1015 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар подешевел до 68,11 рубля (-0,63 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,2%), Сбербанка (+1% и +0,7% "префы"), Polymetal (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), TCS Group (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, китайские инвесторы проявляют осторожность после бурного роста рынка акций с конца ноября. Нефть сохраняет достижения предыдущего дня, которые сформировала на ожиданиях будущего дефицита поставок. В целом, можно говорить о том, что рынки будут консолидироваться до публикации статистики по потребительской инфляции в США.

"Российские акции на этом фоне могут показать рост. Поступает информация, что отгрузка нефти в балтийских портах активно восстанавливается после декабрьского падения. Соответственно, в фокусе внимания могут оказаться акции нефтяников. Рубль сохраняет потенциал дальнейшего укрепления благодаря грядущим продажам валюты Минфином и сокращенному периоду конвертации внешней выручки экспортеров", - полагает аналитик.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, акции Сбербанка могут остаться локомотивом подъема индекса Мосбиржи к 2250 пунктам.

Фундаментально инвесторы отыгрывают покупками акций Сбера новости о росте объемов выданных банком кредитов и ожидания сильных финансовых результатов эмитента за год, позволяющих рассчитывать на очень высокие дивиденды. Однако главной причиной роста все-таки стал технический фактор - бумаги Сбера пробили сильное сопротивление 145 руб., после чего началось закрытие "шортов" по стопам, что еще больше ускорило подъем. Теперь ближайшей целью движения акций Сбера выступает район 170 руб., но до него, скорее всего, будет несколько волн фиксации спекулятивной прибыли, полагает аналитик.

Во многом из-за такого сильного роста Сбера индекс МосБиржи закрылся выше 2180 пунктов, открыв себе дорогу на поход к сильной преграде 2250 пунктов.

Нефть выросла, несмотря на статистику Минэнерго США о резком росте запасов. Такая динамика говорит о том, что при появлении позитивного повода нефтяные котировки Brent могут быстро уйти в район $90 за баррель, полагает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1,8% во главе с Nasdaq, который завершил подъемом четвертые торги подряд, чего не происходило с сентября прошлого года, отмечает MarketWatch.

Внимание трейдеров на этой неделе сосредоточено на данных об изменении потребительских цен в США, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Информация о декабрьской инфляции выйдет в четверг в 16:30 по московскому времени.

Аналитики в среднем ожидают замедления темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics. Базовая инфляция может опуститься до 5,7% с 6%.

Тем не менее, представители Федрезерва по-прежнему решительно настроены на то, чтобы сбить инфляцию за счет дальнейшего повышения процентных ставок.

ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, после чего будет удерживать ставки на высоком уровне для достижения целевого уровня инфляции, заявила член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман накануне.

В Азии в четверг также преобладает рост индексов акций в ожидании данных об инфляции в США (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,02%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Некоторые инвесторы полагают, что ФРС может приступить к снижению ставок во втором полугодии, если экономика США начнет демонстрировать признаки рецессии.

Тем временем, потребительская инфляция (индекс CPI) в Китае в декабре ускорилась до 1,8% в годовом выражении с 1,6% в ноябре, когда показатель падал до минимума за 8 месяцев. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце снизились на 0,7% в годовом выражении, зафиксировав снижение третий месяц кряду. Аналитики ожидали снижения на 0,1%. В ноябре индикатор упал на 1,3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после скачка накануне, несмотря на неожиданное увеличение запасов сырья в США. Текущая цена Brent на $1,6 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $82,71 за баррель (+0,1% и +3,2% в среду), февральская цена WTI - $77,42 за баррель (+0,01% и +3,1% накануне).

Поддержку рынку оказывает усиливающийся оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо в КНР. Как отмечает агентство Bloomberg, китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот раз приходятся на конец января.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,2 млн), запасы бензина выросли на 4,11 млн баррелей (ожидался рост на 0,75 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,07 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,35 млн).

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.