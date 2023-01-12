Праздники помогли Marks & Spencer увеличить квартальные продажи на 9,9%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила продажи в третьем финансовом квартале на 9,9% (13 недель, завершившиеся 31 декабря) благодаря сильным показателям в предрождественский период.

Продажи ритейлера за отчетный квартал составили 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,37 млрд), говорится в пресс-релизе M&S.

Продажи в Великобритании за этот период увеличились на 9,7%, до 3,29 млрд фунтов, за рубежом - на 12,5%, до 312 млн фунтов.

Продажи продуктов в Британии (подразделение M&S Food) подскочили на 10,2%, до 2,11 млрд фунтов, одежды и товаров для дома - на 8,85%, до 1,18 млрд фунтов.

"M&S Food показало продажи лучше, чем рынок в целом, в важнейший четырехнедельный период рождественских праздников, увеличив свою долю до рекорда, - говорится в сообщении M&S. - Доля подразделения в сфере одежды и товаров для дома на британском рынке выросла до максимума за семь лет".

Компания не намерена менять годовые прогнозы, несмотря на проблемы в экономике и рост расходов.

За последние 12 месяцев капитализация M&S упала на 39%.