Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Праздники помогли Marks & Spencer увеличить квартальные продажи на 9,9%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила продажи в третьем финансовом квартале на 9,9% (13 недель, завершившиеся 31 декабря) благодаря сильным показателям в предрождественский период.

Продажи ритейлера за отчетный квартал составили 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,37 млрд), говорится в пресс-релизе M&S.

Продажи в Великобритании за этот период увеличились на 9,7%, до 3,29 млрд фунтов, за рубежом - на 12,5%, до 312 млн фунтов.

Продажи продуктов в Британии (подразделение M&S Food) подскочили на 10,2%, до 2,11 млрд фунтов, одежды и товаров для дома - на 8,85%, до 1,18 млрд фунтов.

"M&S Food показало продажи лучше, чем рынок в целом, в важнейший четырехнедельный период рождественских праздников, увеличив свою долю до рекорда, - говорится в сообщении M&S. - Доля подразделения в сфере одежды и товаров для дома на британском рынке выросла до максимума за семь лет".

Компания не намерена менять годовые прогнозы, несмотря на проблемы в экономике и рост расходов.

За последние 12 месяцев капитализация M&S упала на 39%.

Marks & Spencer Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });