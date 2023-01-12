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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Tesco после удачных праздников подтвердил прогноз операционной прибыли

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco Plc подтвердил годовой прогноз операционной прибыли и свободного денежного потока на фоне хороших показателей в период зимних праздников.

Компания прогнозирует, что операционная прибыль от розничных операций за финансовый год, который завершится в феврале, будет находиться в диапазоне от 2,4 до 2,6 млрд фунтов стерлингов ($2,92-3,16 млрд), а свободный денежный поток составит не менее 1,8 млрд фунтов.

Сопоставимые продажи компании за 19 недель, завершившихся 7 января, выросли на 5,7% в годовом выражении, тогда как непосредственно в праздничный период показатель подскочил на 7,9%.

В том числе в Великобритании квартальные продажи выросли на 5,3%, в Центральной Европе - на 10,9%. На Рождество рост показателя в Британии составил 7,2%, в Европе - 8,7%.

За последние три месяца капитализация Tesco выросла на 21,3%, до 17,67 млрд фунтов.

Tesco Великобритания
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