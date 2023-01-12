"Газпром" заключил на 2023 год по программе газификации договоры на 177 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Программа газификации России, которую ведет "Газпром", на 2023 год обеспечена финансированием, всего заключено договоров на 177 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов журналистам в четверг.

"Программа (газификации России - ИФ) финансово обеспечена. На 2023 год мы заключили договоры со всеми газораспределительными организациями, с независимыми газораспределительными организациями и с региональными операторами газификации. И цена этих договоров - 177 млрд рублей", - сказал Густов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств граждан. Целевым уровнем полной технически возможной газификации сетевым газом является 83% (по итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%). Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ только на текущую пятилетку – 2021-2025 годы – составляют 526,1 млрд рублей. Кроме того, 480 млрд рублей за два года потребуется на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, а также 259 млрд рублей – на финансирование "последней мили", которая теперь также покрывается за счет "Газпрома".