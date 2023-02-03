Кабмин утвердил выделение регионам РФ 2,4 млрд руб. на субсидирование газификации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило выделение в 2023 году субъектам РФ 2,4 млрд рублей для субсидирования подключения к газу льготных категорий населения. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 2 февраля опубликовано на сайте правительства.

Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.

Бюджетные ассигнования в размере до 2,387 млрд рублей направляются, "имея в виду заключение в 2023 году 27 501 договора о подключении".

Средства будут направлены в адрес 54 регионов. Крупнейшие получатели средств поддержки - Крым (340 млн руб.), Алтайский край (218 млн руб.), Чеченская Республика (152 млн руб.), Томская (132 млн руб.) и Новосибирская области (126 млн руб.).

"Общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к 1 млн. Благодаря проводимой работе газ пришел в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за достаточно высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям. По поручению главы государства некоторым категориям граждан окажут дополнительную поддержку. Прежде всего - участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий; семьям с низким доходом и многодетным семьям", - комментировал вопрос Мишустин на заседании правительства в среду.