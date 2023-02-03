Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Кабмин утвердил выделение регионам РФ 2,4 млрд руб. на субсидирование газификации

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило выделение в 2023 году субъектам РФ 2,4 млрд рублей для субсидирования подключения к газу льготных категорий населения. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 2 февраля опубликовано на сайте правительства.

Федеральные средства поступят в регионы на условиях софинансирования. Из этих средств будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидии составит не менее 100 тыс. рублей. Их можно будет потратить на проведение работ внутри участка.

Бюджетные ассигнования в размере до 2,387 млрд рублей направляются, "имея в виду заключение в 2023 году 27 501 договора о подключении".

Средства будут направлены в адрес 54 регионов. Крупнейшие получатели средств поддержки - Крым (340 млн руб.), Алтайский край (218 млн руб.), Чеченская Республика (152 млн руб.), Томская (132 млн руб.) и Новосибирская области (126 млн руб.).

"Общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к 1 млн. Благодаря проводимой работе газ пришел в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за достаточно высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям. По поручению главы государства некоторым категориям граждан окажут дополнительную поддержку. Прежде всего - участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий; семьям с низким доходом и многодетным семьям", - комментировал вопрос Мишустин на заседании правительства в среду.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"

Минцифры РФ ожидает улучшения покрытия сетей при объединении "Ростелекома" и "Мегафона"
Пандемия коронавируса

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

В РФ выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 "кракен"

Что случилось этой ночью: пятница, 3 февраля

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Присяжные признали хабаровского экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Что произошло за день: четверг, 2 февраля

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

Подавшие заявление на биометрический загранпаспорт смогут ускоренно оформить пятилетний

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

В Кремле заявили об отсутствии директив насчет запрета выезда чиновников за границу

Песков призвал "быть проще" и оформлять обычные загранпаспорта вместо 10-летних

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки зарубежных танков Украине

Сахалин, Калужская и Калининградская области стали лидерами падения промпроизводства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });