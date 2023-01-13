Инфляция во Франции в декабре замедлилась до 6,7%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами экспертов, опрошенных Trading Economics.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с ноябрьскими 7,1%.

Потребительские цены в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они увеличились на 0,4%. Динамика также совпала с предварительно объявленным показателем и ожиданиями.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 5,9% относительно того же месяца предыдущего года и уменьшились на 0,1% по сравнению с ноябрем.

Темпы повышения стоимости энергоносителей замедлились до 15,1% в годовом выражении с 18,4% в ноябре, в том числе электричества - до 7,3% с 9,9%, газа - до 29,3% с 32,6%.

Продукты питания подорожали в декабре на 2,9%, как и месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 2,9% по сравнению с 3% в ноябре.