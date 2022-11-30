ВВП Франции в III квартале вырос на 0,2%, как и ожидалось

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee.

Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным опроса Trading Economics.

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с подъемом на 0,5% во втором квартале.

Потребительские расходы во Франции в июле-сентябре снизились на 0,1%, госрасходы – выросли на 0,2%. Вместе с тем инвестиции бизнеса увеличились на 1,7%.

Объем экспорта увеличился на 2%, тогда как импорт подскочил на 3,5%.

Рост французской экономики в третьем квартале относительно аналогичного периода прошлого года составил 1% после подъема на 4,2% во втором квартале.

Тем временем потребительские расходы во Франции в октябре 2022 года рухнули на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали более умеренного снижения - на 1%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал сокращение показателя на 0,6%.