Изменилась структура акционеров Магаданского морского торгового порта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Произошли изменения в структуре акционеров ПАО "Магаданский морской торговый порт" (ММТП): свои доли увеличили глава Polymetal Виталий Несис и местный бизнесмен Валентин Кузаков, следует из сообщения стивидора.

Кузаков ранее владел крупнейшим пакетом, после изменений его доля выросла с 25,05% до 32,74%, но перестала быть крупнейшей. Несис ранее владел 24,51% через "Русс-Олимп", теперь ему напрямую и через эту компанию принадлежат 33,85%.

Генеральному директору ММТП Андрею Горбову ранее принадлежало 16,52%, теперь он сократил свой пакет до 6,95%. Из числа акционеров вышел Виталий Федячкин, владевший 5,7% порта.

Об изменении пакетов Сергея Черкашина (24,51%) и Егора Селезнева (0,0004%) не сообщается.

ПАО "Магаданский морской торговый порт" - единственное предприятие в Магаданской области, которое ведет погрузочно-разгрузочные работы на морском транспорте и швартовые операции. Компания обрабатывает контейнеры, навалочные и смешанные грузы (за исключением наливных).

Магаданский морской торговый порт - крупнейший порт на северо-востоке России, работает круглогодично (с ноября по май осуществляется ледовая проводка). Основной грузопоток - топливо и иные грузы для нужд Магадана, в том числе контейнеры. Мощности порта позволяют обрабатывать до 1,5 млн тонн грузов в год.