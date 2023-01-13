Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

Изменилась структура акционеров Магаданского морского торгового порта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Произошли изменения в структуре акционеров ПАО "Магаданский морской торговый порт" (ММТП): свои доли увеличили глава Polymetal Виталий Несис и местный бизнесмен Валентин Кузаков, следует из сообщения стивидора.

Кузаков ранее владел крупнейшим пакетом, после изменений его доля выросла с 25,05% до 32,74%, но перестала быть крупнейшей. Несис ранее владел 24,51% через "Русс-Олимп", теперь ему напрямую и через эту компанию принадлежат 33,85%.

Генеральному директору ММТП Андрею Горбову ранее принадлежало 16,52%, теперь он сократил свой пакет до 6,95%. Из числа акционеров вышел Виталий Федячкин, владевший 5,7% порта.

Об изменении пакетов Сергея Черкашина (24,51%) и Егора Селезнева (0,0004%) не сообщается.

ПАО "Магаданский морской торговый порт" - единственное предприятие в Магаданской области, которое ведет погрузочно-разгрузочные работы на морском транспорте и швартовые операции. Компания обрабатывает контейнеры, навалочные и смешанные грузы (за исключением наливных).

Магаданский морской торговый порт - крупнейший порт на северо-востоке России, работает круглогодично (с ноября по май осуществляется ледовая проводка). Основной грузопоток - топливо и иные грузы для нужд Магадана, в том числе контейнеры. Мощности порта позволяют обрабатывать до 1,5 млн тонн грузов в год.

ММТП Виталий Несис Валентин Кузаков Русс-Олимп Магаданская область Виталий Федячкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple в 2023 году понизит вознаграждение главы компании Тима Кука более чем на 40%

Apple в 2023 году понизит вознаграждение главы компании Тима Кука более чем на 40%

Газ в Европе снова стал дороже $700 за тысячу кубометров

Казахстан поставит 300 тыс. тонн нефти в ФРГ в I квартале 2023 года

Казахстан поставит 300 тыс. тонн нефти в ФРГ в I квартале 2023 года

ТВК "Авиапарк" намерен инициировать банкротство сотового ритейлера "Связной"

ТВК "Авиапарк" намерен инициировать банкротство сотового ритейлера "Связной"

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия "недружественных" совладельцев

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });