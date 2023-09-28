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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Правительство России актуализировало программу приватизации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сроки реализации программы приватизации федерального имущества на 2023-2025 годов перенесены на новую трехлетку бюджетного цикла - 2024-2026 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 27 сентября, "Интерфакс" ознакомился с документом.

От практики подготовки раз в три года новой трехлетней программы приватизации правительство отказалось с 2022 года. Теперь действующий план ежегодно корректируется и сдвигается на один год "вправо" для синхронизации с бюджетным циклом.

Распоряжение, подписанное Мишустиным, также актуализирует список подлежащих приватизации предприятий. Прогноз поступлений в бюджет на трехлетку по-прежнему не включает стоимость акций крупных компаний, которые могут продаваться по отдельным решениям президента и правительства, и составляет по 1,2 млрд рублей ежегодно.

Обновленная программа, как и предыдущая версия, предусматривает возможность выхода государства из капитала АО "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП).

Неизменной осталась и общая формулировка, посвященная возможным крупным приватизационным сделкам. "В целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития внутреннего фондового рынка, а также формирования дополнительных доходов федерального бюджета могут быть приняты отдельные решения о приватизации пакетов акций, имеющих высокую инвестиционную привлекательность", - сказано в документе.

Михаил Мишустин правительство ММТП
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