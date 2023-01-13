РЖД сосредоточатся на создании вторых путей на БАМе и энергоснабжении магистрали

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - РЖД в 2023 году сосредоточатся на увеличении пропускной способности Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области и Бурятии, сообщил журналистам начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) Вадим Владимиров.

"Основная наша задача - это вторые сплошные пути по участкам БАМа. Это строительство новых путей вокруг крупных узлов: Новый Чары, Таксимо, станции Лена. Другими словами, речь идет о том, что двухпутные разъезды, вставки будут от станции Лена до Таксимо", - сказал он.

Филиалу в 2023 году предстоит построить на БАМе 17 новых объектов в рамках проектов по реконструкции станций и созданию двупутных вставок, а также 23 объекта, связанных с энергоснабжением магистрали.

"В конечном итоге наша цель сейчас такая: сделать межпоездной интервал менее 10 минут, а не 15-20 минут, как есть сейчас", - сказал Владимиров.

Комментируя итоги работы по увеличению пропускной способности Транссиба в 2022 году, он отметил, что филиал ликвидировал "последние барьерные места по главному ходу". Так, по его словам, РЖД завершили реконструкцию станций Переёмная, Андриановская, Онохой.

"На 2023 год у нас остается реконструкция станции Большой Луг в Иркутской области, откуда начинается сложный горно-перевальный участок к югу от Байкала", - добавил Владимиров, отметив, что уже сейчас по участку Большой Луг - Слюдянка поезда за счет установленной системы автоблокировки идут с интервалом в 6 минут.

Он также подтвердил, что РЖД к концу 2023 года закончат II и III этапы модернизации станции Тайшет, где сходятся БАМ, Транссиб и Южсиб. Как сообщалось ранее, в рамках этих этапов предусмотрено удлинение существующих путей транзитного парка и укладка трех новых путей, разделение потоков пассажирских поездов.

"Мы также параллельно занимается модернизацией энергоснабжения главного хода Зима - Слюдянка. Мы намерены на участке от Зимы до Иркутска уменьшить межпоездной интервал, где он превышает 10 минут", - заключил начальник ВСЖД.

Комментируя перенаправление грузопотоков после февраля 2022 года, он отметил, что к портам Дальнего Востока "поехало" дополнительно около 15 млн тонн грузов. В связи с этим, как пояснил Владимиров, филиал ищет "технологии, которые позволят вывезти продукцию в большем объеме". Речь, в том числе, идет о тяжеловесных поездах до 7,1 тыс. тонн для угольщиков и нефтяников, контейнерных поездах для "Группы "Илим"".

"Как положительный момент - мы сегодня получили от Монголии согласие на прием поездов с открытым подвижным составом с бумажной продукцией для погранперехода Замын-Ууд (Монголия) - Эрлянь (КНР) и прием лесных грузов на платформах (ранее был запрет со стороны КНР - ИФ)", - сказал Владимиров.