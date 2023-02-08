РЖД в 1,8 раза увеличили пропускную способность работавшего на пределе участка Транссиба

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - РЖД запустили третий путь на участке Слюдянка I - Слюдянка II (Транссиб, Иркутская область), который расположен перед горным серпантином к югу от Байкала. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"Пропускная способность участка Слюдянка I - Слюдянка II увеличена за счет строительства третьего пути. Дополнительная колея позволила снять ограничения, которые были связаны с географическими особенностями сложного и грузонапряженного отрезка Транссиба, в том числе за счет новой схемы организации движения", - говорится в сообщении.

Новый путь решил проблему возврата подталкивающих локомотивов, которые использовались для помощи тяжеловесным поездам при преодолении серпантина. Как напоминает ВСЖД, это создавало серьезную эксплуатационную нагрузку на участке, поскольку "толкачи" возвращались по тем же путям, где проложено основное движение поездов.

Как поясняется, сейчас возврат подталкивающих локомотивов идет по отдельной колее. При этом на двух основных путях "свободно идет движение грузовых и пассажирских поездов".

"За счет новой схемы организации движения и снижения эксплуатационной нагрузки на основные пути пропускная способность участка Слюдянка I - Слюдянка II выросла более чем на 75% – со 110 до 195 пар поездов в сутки", - отмечает филиал.

Ранее сообщалось, что РЖД в июне 2022 года начали строительство третьего пути на участке Слюдянка I - Слюдянка II. Он расположен перед сложным горным серпантином Большой Луг - Слюдянка. Профиль трассы характеризуется затяжным подъемом, а затем столь же затяжным спуском к Байкалу (при движении с запада на восток). РЖД в 2018 году констатировали, что этот перегон "работает на пределе".

Для преодоления горного перевали тяжеловесными составами РЖД используют подталкивающие локомотивы.