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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Адоньев приобрел у Авдоляна 50% "АП Холдинг"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сергей Адоньев получил 50% АО "АП Холдинг", ранее целиком принадлежавшего Альберту Авдоляну, сообщило ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК, через ряд юрлиц большая часть проекта принадлежала Авдоляну).

В сообщении отмечается, что Адоньев через "АП Холдинг" получил половину доли Авдоляна в ряде других юрлиц. Так, ему теперь принадлежит 50% "А-Проперти", которой в свою очередь на 80% принадлежит Эльгинский угольный проект, на 51% - "Глобалтэк" (проект "Якутский СПГ" по строительству завода СПГ и газопровода до села Аян на побережье Охотского моря в Хабаровском крае).

Также Адоньев стал владельцем 24,33% ЯТЭК (доля Авдоляна через различные юрлица сократилась до 48,83%, еще 25% принадлежит фонду "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", 1,84% акций находятся в свободном обращении).

Ранее сообщалось, что Адоньев получил 31,67% в компании "А-Проперти Развитие", купившей активы "Сибантрацита". Еще одним партнером Авдоляна и Адоньева в угольных проектах является Александр Исаев.

ЯТЭК - независимая газодобывающая компания, владеет лицензиями на Майский, Северный, Тымтайдахский и Южный лицензионные участки, Толонское, Средневилюйское, Мастахское, Хайлахское месторождения в Якутии, а также на Майский лицензионный участок и Буратинское газовое месторождение в Калмыкии.

Эльгинское месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльге в 2021 году составила 14,7 млн тонн.

В рамках проекта строится Тихоокеанская железная дорога для вывоза угля с Эльгинского месторождения через строящийся порт "Эльга" мощностью 30 млн тонн на берегу Охотского моря (в районе пос. Чумикан, Хабаровский край). Capex порта и дороги - 146,6 млрд рублей. Ввод объектов запланирован на 2024-2025 годы.

Альберт Авдолян Сергей Адоньев АП Холдинг ЯТЭК Эльга А-Проперти Глобалтэк
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