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Компания Авдоляна и Исаева приобрела строящийся разрез "Малиновский"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ООО "А-Проперти Развитие", принадлежащее в равных долях совладельцам "Элси" Альберту Авдоляну и Александру Исаеву, получило 100% ООО "Разрез Малиновский" (Кемеровская область), следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения произошли 20 сентября.

Ранее "Малиновский" принадлежал совладельцам кузбасского разреза "Кузнецкий Южный" (ООО "Разрез Кузнецкий Южный") - Ивану Поворознюку (7,5%), Тимуру Франку (22,5%) и Алексею Григорьеву (27,5%). Ещё 42,5% владел закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Ресурс капитал" (находится под управлением ООО "Управляющая компания "Овербест Эссет Менеджмент", принадлежащего Григорьеву).

Комментарии сторон сделки "Интерфаксу" пока получить не удалось. В "А-Проперти Развитие" пообещали прокомментировать сделку позднее.

Как сказано на сайте "Малиновского", он владеет лицензией на добычу каменного угля на участке Кичийский в Новокузнецком районе Кемеровской области. Запасы угля энергетической марки Т в границах участка превышают 186 млн тонн.

По данным сайта, в 2021 году были завершены геолого-разведочные работы и утверждены запасы угля. В 2022 году было выполнено проектирование и согласование проектной документации на строительство предприятия, на 2023 года намечен пуск разреза в работу. Вместе с тем, в пресс-службе "Малиновского" пока не конкретизировали сроки ввода и предполагаемую мощность добычи.

Как сообщалось, в 2011 году лицензию на Кичийский на аукционе приобрело ООО "Сибирские ресурсы". Ранее в Сибнедрах "Интерфаксу" уточняли, что "Малиновский" получил лицензию в результате ее переоформления.

ООО "Разрез Малиновский" зарегистрировано в июне 2019 года с основным видом деятельности "добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом". Уставный капитал предприятия составляет 295 млн рублей.

"Элси" была образована в результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит". Согласно ЕГРЮЛ, конечными бенефициарами "Элси" являются Альберт Авдолян (80%) и генеральный директор угольного холдинга Александр Исаев (ему принадлежит 20%-я доля через ООО "ЭнергоГрупп").

Александр Исаев Альберт Авдолян А-Проперти Кемеровская область Элси Разрез Малиновский
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