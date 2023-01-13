Энергопотребление в единой энергосистеме России в 2022 году выросло на 1,46%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в прошлом году составило 1,106 трлн кВт.ч, что на 1,46% больше показателя 2021 года, следует из отчета о функционировании ЕЭС, который "Системный оператор" разместил на своем сайте.

По данным оператора, с учетом разниц температур (приведенный к температурным условиям 2021 года показатель) потребление увеличилось на 1,8%.

Производство электроэнергии при этом составило почти 1,122 трлн кВт.ч после 1,115 трлн кВт.ч годом ранее (+0,6%).