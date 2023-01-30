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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"РусГидро" снизила производство в 2022 г. на 5,6%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Электростанции ПАО "РусГидро" в 2022 г. с учетом Богучанской ГЭС (входит в СП с ОК "Русал" ) сократили производство электроэнергии до 135,7 млрд кВт.ч с 143,77 млрд кВт.ч в 2021 году, следует из сообщения компании.

Таким образом, снижение составило около 5,6%.

ГЭС и ГАЭС, в частности, произвели 107,2 млрд кВт.ч.

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Как уточняется в сообщении, при этом увеличилась выработка Богучанской ГЭС - на 16,8%, до 20,1 млрд кВт.ч, станций Волжско-Камского каскада - на 5,7%, до 39,6 млрд кВт.ч, ГЭС на Дальнем Востоке - на 2,9%, до 50,1 млрд кВт.ч. ТЭС на Дальнем Востоке произвели 28,1 млрд кВт.ч, увеличив выработку на 3,6%.

Отпуск тепла дальневосточными объектами "РусГидро" составил 29,3 млн Гкал против 30,1 млн Гкал годом ранее.

"В целом 2022 год характеризуется малой водностью. Приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири был ниже нормы. Так, приток в Саяно-Шушенское водохранилище в III квартале был наименьшим за весь период наблюдений. Маловодье в бассейне Енисея и, как следствие, сниженные относительно нормы запасы гидроресурсов в Саяно-Шушенском водохранилище, компенсировались высокими запасами воды в водохранилищах Ангарского каскада", - поясняется в сообщении компании.

При этом в "РусГидро" ожидают, что, согласно прогнозам Гидрометцентра, в первом квартале этого года приток воды на Волжско-Камском каскаде, Северном Кавказе и в Сибири будет "близким к норме", на Дальнем Востоке в Зейском водохранилище - "выше нормы", в Колымском водохранилище - "на уровне нормы".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

РусГидро
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